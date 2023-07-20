Багдад принял решение о высылке шведского посла
Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме, передает Reuters.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани предупреждал о возможности разрыва дипломатических отношений со Швецией в случае, если акция с сожжением Корана повторится в Стокгольме, писало агентство INA.
Утром 20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. CNN передавал, что манифестанты ворвались в здание диппредставительства и подожгли его. На видео, которые публиковали очевидцы в соцсетях, было видно большое скопление людей у здания посольства, черный столб дыма и огонь. МИД Ирака уже осудил акцию с поджогом здания посольства.
Поводом для протеста стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля. Как сообщил представитель стокгольмской полиции в разговоре с AFP, полиция действительно дала разрешение на публичное собрание возле иракского посольства в Швеции, но не уточнил планы манифестантов. По информации СМИ, участники акции протеста в письме пояснили, что хотели бы сжечь Коран и флаг Ирака, передает Al Arabiya.
Это не первая акция протеста у шведского посольства в Багдаде. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова. На следующий день манифестанты ворвались на территорию посольства Швеции. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.