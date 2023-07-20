Багдад принял решение о высылке шведского посла

Это не первая акция протеста у шведского посольства в Багдаде. 28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова. На следующий день манифестанты ворвались на территорию посольства Швеции. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.