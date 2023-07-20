Протестующие подожгли здание шведского посольства в Багдаде
Манифестанты ворвались в здание посольства Швеции в Багдаде и подожгли его, передает CNN.
На видео, опубликованных в социальных сетях, по периметру посольства наблюдается большое скопление людей, а от самого здания поднимается черный столб дыма и виден огонь. По информации Reuters, сотрудники диппредставительства не пострадали. МИД Ирака уже осудил акцию с поджогом здания посольства.
Поводом для протеста стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля. Как сообщил представитель стокгольмской полиции в разговоре с AFP, полиция действительно дала разрешение на публичное собрание возле иракского посольства в Швеции, но не уточнила планы манифестантов. По информации СМИ, в письме участники акции протеста в письме пояснили, что хотели бы сжечь Коран и флаг Ирака, передает Al Arabiya.
28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова.
На следующий день, 29 июля, в Багдаде начались протесты против акции сожжения Корана. Манифестанты ворвались на территорию посольства Швеции. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.