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Папа римский осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Ведомости

Папа римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в Швеции и призвал с уважением относиться к любой почитаемой другим народом книге, которую он считает священной. Об этом понтифик заявил в интервью газете Al-Ittihad. 

«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других»,— сказал

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28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова.

После этого в МИДе Швеции сообщили, что организатор акции с сожжением Корана имеет временный вид на жительство в Швеции. Сейчас он находится под следствием по обвинению в разжигании религиозной вражды.

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29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции, выразив ей решительный протест и осудив демонстрацию. Помимо этого посол Швеции был вызван в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. В частности, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. 30 июня МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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