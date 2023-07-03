Папа римский осудил акцию с сожжением Корана в Швеции
Папа римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в Швеции и призвал с уважением относиться к любой почитаемой другим народом книге, которую он считает священной. Об этом понтифик заявил в интервью газете Al-Ittihad.
«Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим. Свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для оскорбления других»,— сказал
28 июня, в день празднования Курбан-байрама, иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Эта акция была согласована с полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова.
После этого в МИДе Швеции сообщили, что организатор акции с сожжением Корана имеет временный вид на жительство в Швеции. Сейчас он находится под следствием по обвинению в разжигании религиозной вражды.
29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции, выразив ей решительный протест и осудив демонстрацию. Помимо этого посол Швеции был вызван в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. В частности, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. 30 июня МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.