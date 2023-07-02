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Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, комментируя акцию с сожжением Корана в Швеции, вспомнил о Петре I. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин», в котором глава государства выходит из Джума-мечети в Дербенте, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. 

«В Швеции опять Коран сожгли! <...> Петра Первого на них не хватает!» – сказал президент РФ. 

Путин посетил город Дербент в Дагестане 28 июня. В рамках рабочего визита российский лидер провел совещание по вопросам развития туризма на Северном Кавказе, встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым, а также побывал в Джума-мечети, где муфтий преподнес ему в качестве подарка Коран. 

Тогда президент отметил, что в других странах «не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление». Он подчеркнул, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона.

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28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Демонстрация прошла в день празднования Курбан-байрама – одного из важнейших праздников для мусульман. Акция была согласована со столичной полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.

29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив акцию с сожжением Корана. Помимо этого, посол Швеции был вызван и в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. В частности, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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