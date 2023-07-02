Путин прокомментировал сожжение Корана в Швеции

29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив акцию с сожжением Корана. Помимо этого, посол Швеции был вызван и в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. В частности, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.