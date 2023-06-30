Турция и Венгрия совместно оттягивают принятие Швеции в НАТО

Турция и Венгрия совместно оттягивают принятие Швеции в НАТОВ результате Стокгольм не успеет стать членом альянса до саммита в июле
Парламент Венгрии не будет обсуждать принятие Швеции в НАТО на следующей неделе. Это означает, что Швеция не сможет стать членом альянса до саммита НАТО в Вильнюсе 10 июля, сообщает агентство Reuters. Венгрия становится еще одним препятствием на пути Стокгольма в НАТО наряду с Турцией, которая недовольна поддержкой Швецией курдских организаций и проходящими в Швеции акциями с сожжением Корана.
Как сообщила агентству Reuters депутат оппозиционной Демократической коалиции в парламенте Венгрии Агнеш Вадай, правящая партия «Фидес» в союзе с христианскими демократами не поддержали идею проголосовать насчет членства Швеции в НАТО на следующем пленарном заседании. По мнению Вадая, сторонники действующего венгерского премьера Виктора Орбана согласятся обсуждать этот вопрос только тогда, когда это будет выгодно Турции. «Орбан действует совместно с Эрдоганом, игнорируя суверенитет Венгрии и подрывая единство НАТО. На сегодняшний день ратификации (членства Швеции) до саммита не будет», – посетовал Вадай.
Турция и Венгрия в самом деле координируют свои действия касательно принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Ранее венгерский парламент похожим образом оттягивал ратификацию членства Хельсинки в альянсе, но быстро оформил ее после согласия Турции. Кроме того, 14 июня стороны объявили о договоренности, согласно которой они будут информировать друг друга о шагах, принятых в вопросе членства Швеции. Об этом по итогам встречи с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом сообщил его венгерский коллега Петер Сийярто.
Идеологическим обоснованием для превращения Венгрии в связующее звено Европы и Азии, по словам эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилла Темерецкого, выступает концепция происхождения венгров. «В медийной и научной среде страны доминируют две концепции происхождения народа: финно-угорская и тюркская. Власти стараются не исключать эти теории, хотя в последнее время популярность приобретает теория о тюркском происхождении венгров, – заметил эксперт. – Удобная позиция, которая, с одной стороны, позволяет венграм занимать миролюбивую позицию в Европе, с другой – играть активную роль в Организации тюркских государств, куда входит Будапешт».
И Турция, и Венгрия ранее высказывали недовольство действиями шведских властей. Анкара требовала от Стокгольма принять меры в отношении курдских организаций, которые в Турции считаются террористическими. Кроме того, турецкие власти резко реагируют на акции с сожжением Корана, которые в Швеции законны. В свою очередь Венгрия обвиняет Стокгольм в подрыве отношений с Будапештом и выказывании «морального превосходства». Сам Орбан пояснил, что не выступает против членства Швеции и Финляндии в НАТО. При этом венгерский лидер добавил, что парламент не ратифицирует их членство, пока они не перестанут распространять «бессовестную ложь» о его стране.
Вопрос вступления Швеции в НАТО венгерские власти действительно согласовывают с турецкими властями, говорит Темерецкий. «Будапешт давно проводит курс на укрепление отношений с Анкарой. В прошлом году стороны даже заключили договор о военном сотрудничестве, – отметил эксперт. – С другой стороны, отношения Венгрии со Швецией нельзя назвать хорошими, из-за того что Стокгольм называет правительство Орбана недемократичным и критикует их за линию на раскол в европейской политике». Будапешт, продолжает Темерецкий, полагает, что в Североатлантический альянс должны войти те государства, с которым у венгров нет проблем на двустороннем уровне. В этом смысле интересы Орбана и Эрдогана совпадают, считает эксперт.
Темерецкий напомнил, что ранее схожие проблемы Венгрия имела также с правительством Финляндии, но после, вероятно, кулуарных договоренностей венгры сняли вето на вступление 4 апреля Хельсинки в НАТО. Будапешт, по словам эксперта, старается построить бесконфликтные отношения со всеми государствами и быть связующим мостиком между Европой и Азией, развитым Севером и Глобальным Югом. «С 2010 г. правительство Орбана придерживается политики открытости на Восток. Это вопрос экономической прагматики: они стараются искать новые рынки сбыта и цепочки поставок за пределами ЕС в условиях надвигающегося экономического кризиса. Поэтому Орбан выступает в качестве хедлайнера «партии мира» в Европе и поддерживает посреднические усилия Турции и Китая в украинском кризисе», – говорит Темерецкий.
Турция сопротивляется вхождению Швеции в НАТО, потому что, по мнению Анкары, на территории Швеции находятся люди, связанные с Рабочей партией Курдистана, которая в Турции считается террористической группировкой, сказал доцент Московского государственного лингвистического университета Икбаль Дюрре. «Анкара утверждает, что Стокгольм пока не предпринял ничего, чтобы помешать их деятельности. Кроме того, они требуют выдачи определенных людей и ужесточения уже существующих законов, чтобы полностью помешать деятельности тех организации, которые, по мнению Турции, связанны с Рабочей партией Курдистана», – говорит эксперт.
Хотя, по словам Дюрре, Стокгольм пошел на некоторые уступки и ужесточил по требованию Турции антитеррористические законы, Анкара считает, что этого недостаточно. Сожжение Корана в Швеции провокаторами, полагает эксперт, несколько отдалило перспективу вхождения шведов в НАТО, поскольку в Турции эти события воспринимают крайне болезненно. В конце концов, продолжает Дюрре, Анкара снимет вето на вступление в Швеции в НАТО. «Турция находится в тяжелом экономическом положении, а ее самый крупный партнер в экономическом плане – Евросоюз. Кроме того, у Вашингтона тоже есть определенные рычаги давления на турецкие власти. Стороны рано или поздно стороны найдут общий язык. Турции от членства Швеции в альянсе ни горячо и ни холодно, просто она нашла повод для торга и для решения своих проблем», – считает эксперт.