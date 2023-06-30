Турция и Венгрия совместно оттягивают принятие Швеции в НАТО

Хотя, по словам Дюрре, Стокгольм пошел на некоторые уступки и ужесточил по требованию Турции антитеррористические законы, Анкара считает, что этого недостаточно. Сожжение Корана в Швеции провокаторами, полагает эксперт, несколько отдалило перспективу вхождения шведов в НАТО, поскольку в Турции эти события воспринимают крайне болезненно. В конце концов, продолжает Дюрре, Анкара снимет вето на вступление в Швеции в НАТО. «Турция находится в тяжелом экономическом положении, а ее самый крупный партнер в экономическом плане – Евросоюз. Кроме того, у Вашингтона тоже есть определенные рычаги давления на турецкие власти. Стороны рано или поздно стороны найдут общий язык. Турции от членства Швеции в альянсе ни горячо и ни холодно, просто она нашла повод для торга и для решения своих проблем», – считает эксперт.