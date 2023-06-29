В Ираке протестующие атакуют посольство Швеции после сожжения Корана в Стокгольме
В Багдаде (столица Ирака) начались протесты после акции сожжения Корана в Швеции, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства, сообщает портал Shafaq.
По данным портала, протестующие прорвались через ворота диппредставительства. Уточняется, что начать массовые протесты призвал лидер иракской шиитской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр.
28 июня полиция Стокгольма разрешила провести демонстрацию с cожжением Корана рядом с мечетью, которую провел иммигрант из Ирака. Как отмечали местные СМИ, весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие, но организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным и пояснил, что для отказа в проведении акции нужно, чтобы она имела «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.
На следующий день, 29 июня, МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив акцию с сожжением Корана. Помимо этого, посол Швеции был вызван и в МИД Иордании.
Президент Владимир Путин во время визита в дагестанский Дербент 28 июня указал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он. В этот же день депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект постановления о заявлении с осуждением оскорбления чувств мусульман в Швеции.
Это не первый случай сожжения Корана в Швеции. 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, при этом такие акции Палудан устраивал неоднократно. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.