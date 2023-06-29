В Ираке протестующие атакуют посольство Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

28 июня полиция Стокгольма разрешила провести демонстрацию с cожжением Корана рядом с мечетью, которую провел иммигрант из Ирака. Как отмечали местные СМИ, весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие, но организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным и пояснил, что для отказа в проведении акции нужно, чтобы она имела «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.