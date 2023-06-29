ОАЭ и Иордания вызвали послов Швеции из-за акции с сожжением Корана
МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив акцию со сожжением Корана в Стокгольме, сообщается на сайте ведомства.
ОАЭ также обвинили Швецию в неуважении к социальным ценностям и подчеркнули важность мониторинга ситуации в мире с разжиганием ненависти и расизма. Отсылка к свободе слова в ситуации с сожжением Корана в данном случае является лишь «маркетинговым инструментом», добавили в МИДе. Во врученной дипломату ноте протеста содержится призыв совместно работать для поддержки глобальных принципов терпимости и мирного сосуществования.
Шведского посла вызвал также сегодня и МИД Иордании.
«Сегодня МИД Иордании вызвал посла Швеции, выразив ей протест в связи с выданным экстремистам шведским правительством разрешения на сожжение копии Священного Корана», – сообщило внешнеполитическое ведомство в своем Twitter.
28 июня в Стокгольме с разрешения полиции прошла очередная демонстрация с cожжением Корана рядом с мечетью, которую провел иммигрант из Ирака. Как отмечали местные СМИ, весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие, но организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным и пояснил, что для отказа в проведении акции нужно, чтобы она имела «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности». Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.
Депутаты Госдумы позднее внесли в нижнюю палату парламента проект постановления о заявлении с осуждением оскорбления чувств мусульман в Швеции. Президент Владимир Путин, в свою очередь, указал на то, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.
Ранее в январе у посольства Турции в Стокгольме аналогичную акцию провел датский политик Расмус Палудан, после чего в отношениях двух стран возникла напряженность, что повлияло на вступление Швеции в НАТО, которое пока не состоялось.