В Госдуму внесли проект заявления с осуждением оскорбления чувств мусульман в Швеции

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте сказал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.