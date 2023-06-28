В Госдуму внесли проект заявления с осуждением оскорбления чувств мусульман в Швеции
Члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений внесли в нижнюю палату парламента проект постановления о заявлении Госдумы в связи с оскорблением чувств мусульман в Швеции, следует из думской электронной базы.
«Депутаты Госдумы вместе с мусульманами всего мира возмущены решением властей Швеции, выдавших разрешение на проведение 28 июня 2023 г., в день праздника Курбан-байрам, протестной акции у главной мечети города Стокгольма, во время которой был совершен поджог священной книги мусульман Корана», – сказано в проекте заявления.
Авторы документа уточнили, что власти Швеции дали разрешение на проведение этой акции, понимая, что она оскорбит чувства миллионов мусульман во всем мире. Помимо этого, подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений. В связи с этим депутаты Госдумы «решительно осуждают одобренную властями Швеции акцию вандализма».
28 июня стокгольмская полиция дала разрешение на проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Как сообщает «Шведское радио», весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие. Однако организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным, и пояснил, что для отказа в проведении акции нужно, чтобы оно имело «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности». После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции неуместным.
Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте сказал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.
Во время посещения мечети Путину подарили Коран. Глава государства поблагодарил за подарок и отметил, что он «обязательно найдет свое место в Кремле». Президент также отметил, что в России сложился «прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир».