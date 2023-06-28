Премьер Швеции счел неуместным разрешение полиции акции с сожжением Корана

Ранее сегодня стокгольмская полиция дала разрешение на проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Как сообщает «Шведское радио», весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие. Однако организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным и пояснил, что для отказа проведения акции нужно, чтобы оно имело «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности».