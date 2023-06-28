Премьер Швеции счел неуместным разрешение полиции акции с сожжением Корана
Решение стокгольмской полиции разрешить проведение акции с сожжением Корана рядом с мечетью законно, но неуместно. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«Это законно, но неуместно. <...> Я считаю, мы живем в такое время, когда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что лучше всего отвечает долгосрочным интересам Швеции», – сказал он (цитата по Reuters).
При этом Кристерссон не стал отвечать на вопрос, как согласованная акция может отразиться на процессе вступления Швеции в НАТО.
Ранее сегодня стокгольмская полиция дала разрешение на проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. Как сообщает «Шведское радио», весной полиция отклонила заявку на подобное мероприятие. Однако организаторы акции обратились в суд, который признал решение полиции ошибочным и пояснил, что для отказа проведения акции нужно, чтобы оно имело «четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности».
Теперь правоохранительные органы ссылаются на решение суда. Полиция сочла, что оснований для отклонения заявки на демонстрацию в этот раз недостаточно.
В январе акция с сожжением Корана около здания посольства Турции в Стокгольме провел датский политик Расмус Палудан. После этого в отношениях двух стран возникла напряженность. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. Турция по-прежнему блокирует вступление Швеции в НАТО. Заявку страна подала еще в мае 2022 г. одновременно с Финляндией.
Финляндия официально присоединилась к альянсу 4 апреля. В Кремле сочли расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, а также очередным шагом к эскалации.
В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция выполнила требования турецких властей в рамках трехстороннего меморандума и теперь имеет право на вступление в альянс. Он отметил, что у Анкары еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.