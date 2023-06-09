Власти Швеции допустили временное размещение войск НАТО до вступления в альянс
Швеция допускает временное размещение войск НАТО на территории страны еще до официального вступления в альянс. Об этом заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и глава Минобороны Пол Йонсон в статье для шведской прессы.
«Правительство решило, что вооруженные силы Швеции могут провести подготовку с НАТО и со странами – членами НАТО, чтобы обеспечить будущие совместные операции. Подготовка может заключаться во временном размещении техники и личного состава других стран на территории Швеции», – говорится в статье (цитата по Dagens Nyheter).
Такое решение власти Швеции приняли в связи с угрозой безопасности страны на фоне проведения спецоперации России на Украине, пояснили Кристерссон и Йонсон.
Вступление Швеции в НАТО блокирует Турция. Напряженность в отношениях двух стран была вызвана январской акцией датского политика Расмуса Палудана с поджогом Корана около здания посольства Турции в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.
В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция выполнила требования турецких властей в рамках трехстороннего меморандума и теперь имеет право на вступление в альянс. Он отметил, что у Анкары еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В мае Эрдоган говорил, что Турция по-прежнему не поддерживает вступление Швеции в альянс.
В середине мая 2022 г. Швеция и Финляндия одновременно подали заявку на вступление в НАТО на фоне проведения спецоперации России на Украине. 4 апреля Финляндия официально присоединилась к альянсу. В Кремле сочли расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы России, а также очередным шагом к эскалации.