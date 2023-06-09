Власти Швеции допустили временное размещение войск НАТО до вступления в альянс

В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция выполнила требования турецких властей в рамках трехстороннего меморандума и теперь имеет право на вступление в альянс. Он отметил, что у Анкары еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. В мае Эрдоган говорил, что Турция по-прежнему не поддерживает вступление Швеции в альянс.