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Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО обострением ситуации

Ведомости

Расширение НАТО является посягательством на безопасность и национальные интересы России, в Кремле этот шаг считают очередным обострением ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление Финляндии в военный альянс.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы Российской Федерации...И естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно контрмеры может принять Россия, Песков заявил, что это те меры, которые «посчитает РФ необходимыми». Россия будет внимательно следить за тем, как НАТО будет использовать территорию Финляндии и какие вооружения и инфраструктуру станет там размещать. В зависимости от этого и будут приниматься меры, добавил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Финляндией «коренным образом» отличается от ситуации с Украиной, поскольку у Москвы с Хельсинки никогда не было споров, а Финляндия не становилась «анти-Россией».

«С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально более опасная. Этим и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижение в результате нее всех целей, которые были поставлены», – сказал Песков.

Финляндия войдет в состав Североатлантического альянса сегодня, 4 апреля. Турция, которая была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в НАТО, сделала это в ночь на 31 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г.  После того, как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.

Ранее по теме: Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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