Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО обострением ситуации

Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно контрмеры может принять Россия, Песков заявил, что это те меры, которые «посчитает РФ необходимыми». Россия будет внимательно следить за тем, как НАТО будет использовать территорию Финляндии и какие вооружения и инфраструктуру станет там размещать. В зависимости от этого и будут приниматься меры, добавил он.