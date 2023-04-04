Песков: в Кремле считают вступление Финляндии в НАТО обострением ситуации
Расширение НАТО является посягательством на безопасность и национальные интересы России, в Кремле этот шаг считают очередным обострением ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вступление Финляндии в военный альянс.
«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы Российской Федерации...И естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане», – сказал он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, какие именно контрмеры может принять Россия, Песков заявил, что это те меры, которые «посчитает РФ необходимыми». Россия будет внимательно следить за тем, как НАТО будет использовать территорию Финляндии и какие вооружения и инфраструктуру станет там размещать. В зависимости от этого и будут приниматься меры, добавил он.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Финляндией «коренным образом» отличается от ситуации с Украиной, поскольку у Москвы с Хельсинки никогда не было споров, а Финляндия не становилась «анти-Россией».
«С Украиной же ситуация диаметрально противоположная и потенциально более опасная. Этим и продиктована необходимость проведения специальной военной операции и достижение в результате нее всех целей, которые были поставлены», – сказал Песков.
Финляндия войдет в состав Североатлантического альянса сегодня, 4 апреля. Турция, которая была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в НАТО, сделала это в ночь на 31 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. После того, как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.