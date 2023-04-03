Финляндия станет членом НАТО 4 апреля
Финляндия войдет в состав НАТО 4 апреля, сообщила канцелярия президента республики.
«Финляндия станет членом НАТО во вторник, 4 апреля 2023 г. Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё отправится в Брюссель и примет участие в церемонии присоединения в штаб-квартире НАТО», – говорится в сообщении.
О вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. С 4 по 5 апреля в Брюсселе пройдет заседание глав МИД стран НАТО. «Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО», – слова Столтенберг приводит ТАСС.
Генеральная ассамблея парламента Турции в ночь на 31 марта одобрила законопроект об утверждении протокола по заявке Финляндии на вступление в НАТО. Все 276 присутствующих депутатов проголосовали единогласно. Турция была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в военный блок. Предпоследней страной стала Венгрия, одобрившая заявку 27 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны одобрить финскую заявку после переговоров в Стамбуле с Ниинистё 17 марта. Решение Турции дает возможность Хельсинки официально вступить в альянс к лету текущего года. С этого момента Финляндия станет седьмой страной НАТО у границ России (сейчас это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, США).
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г.