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Финляндия станет членом НАТО 4 апреля

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Финляндия войдет в состав НАТО 4 апреля, сообщила канцелярия президента республики.

«Финляндия станет членом НАТО во вторник, 4 апреля 2023 г. Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё отправится в Брюссель и примет участие в церемонии присоединения в штаб-квартире НАТО», – говорится в сообщении.

О вступлении Финляндии в НАТО 4 апреля также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. С 4 по 5 апреля в Брюсселе пройдет заседание глав МИД стран НАТО. «Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО, делая Финляндию безопаснее и наш альянс сильнее. С завтрашнего дня Финляндия станет полноценным членом НАТО», – слова Столтенберг приводит ТАСС.

Генеральная ассамблея парламента Турции в ночь на 31 марта одобрила законопроект об утверждении протокола по заявке Финляндии на вступление в НАТО. Все 276 присутствующих депутатов проголосовали единогласно. Турция была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в военный блок. Предпоследней страной стала Венгрия, одобрившая заявку 27 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны одобрить финскую заявку после переговоров в Стамбуле с Ниинистё 17 марта. Решение Турции дает возможность Хельсинки официально вступить в альянс к лету текущего года. С этого момента Финляндия станет седьмой страной НАТО у границ России (сейчас это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, США).

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. 

Ранее по теме: Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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