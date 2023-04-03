Финляндия станет членом НАТО 4 апреля

Генеральная ассамблея парламента Турции в ночь на 31 марта одобрила законопроект об утверждении протокола по заявке Финляндии на вступление в НАТО. Все 276 присутствующих депутатов проголосовали единогласно. Турция была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в военный блок. Предпоследней страной стала Венгрия, одобрившая заявку 27 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.