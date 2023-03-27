Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО
Парламент Венгрии проголосовал за вступление Финляндии в НАТО, пишет венгерская газета Mandiner. «За» проголосовали 182 депутата, «против» – 6. Голосование по вопросу о вступлении Швеции в НАТО было отложено.
23 марта президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении республики в НАТО. 1 марта законы одобрил парламент Финляндии. Теперь вступление республики в альянс должны ратифицировать все страны – члены НАТО, затем Финляндию пригласит присоединиться к НАТО генсек организации. В правительстве страны отметили, что Финляндия намерена вступить в НАТО одновременно со Швецией «как можно скорее».
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На сегодняшний день присоединение страны к НАТО ратифицировали большинство государств. Альянс все еще ожидает одобрения заявки Швеции со стороны Турции и Венгрии.
17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются. Стокгольм, по мнению турецких властей, не выполнил требований о выдаче сторонников и членов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) и ограничении поддержки прокурдских формирований в Сирии.
Также новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций со сжиганием Корана. После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО.
В Финляндии допускали, что страна может присоединиться к альянсу без Швеции, но затем подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась. В марте Ниинистё приветствовал решение Турции ратифицировать вступление страны в НАТО до выборов, отметив, что «заявка Финляндии в НАТО не является полной без Швеции».