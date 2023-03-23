Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются. Стокгольм, по мнению турецких властей, не выполнил требований о выдаче сторонников и членов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) и ограничении поддержки прокурдских формирований в Сирии.