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Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Ведомости

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении республики в НАТО. Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

«23 марта президент республики Саули Ниинистё принял решение о вступлении Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО)», — сказано в сообщении. 

1 марта законы одобрил парламент Финляндии. Теперь вступление республики в альянс должны ратифицировать все страны-члены НАТО, затем Финляндию пригласит присоединиться к НАТО генсек организации. В правительстве страны отметили, что Финляндия намерена вступить в НАТО одновременно со Швецией «как можно скорее».

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На сегодняшний день присоединение страны к НАТО ратифицировали 28 из 30 государств. Альянс все еще ожидает одобрения Турции и Венгрии. 

17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. При этом, добавил турецкий лидер, голосовать за присоединение к альянсу Швеции в Анкаре не собираются. Стокгольм, по мнению турецких властей, не выполнил требований о выдаче сторонников и членов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) и ограничении поддержки прокурдских формирований в Сирии. 

Также новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций со сжиганием Корана. После того, как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. 

В Финляндии допускали, что страна может присоединиться к альянсу без Швеции, но затем подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась. В марте Ниинистё приветствовал решение Турции ратифицировать вступление страны в НАТО до выборов, отметив, что «заявка Финляндии в НАТО не является полной без Швеции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных