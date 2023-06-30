Ирак потребовал от властей Швеции выдать сжегшего Коран иракского иммигранта
МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции иракского иммигранта, который сжег несколько страниц Корана перед мечетью в Стокгольме. Об этом сообщил официальный представитель МИДа страны Ахмед ас-Сахаф, передает иракское агентство новостей (INA).
«Мы призываем власти Швеции выдать его иракскому правительству для суда в соответствии с законом Ирака», – сказал он, отметив, что человек, сжегший Коран в Швеции, оказался из Ирака.
29 июня МИД Ирака вызвал шведского посла, чтобы заявить ему решительный протест в связи с разрешением властей Швеции провести акт сожжения Корана. Помимо этого, министр иностранных дел Фуад Хусейн также призвал правительство Швеции «принять меры, чтобы остановить неоднократные оскорбления Священного Корана», и напомнил, что «свобода выражения мнений не оправдывают допущения оскорблений религиозных святынь».
28 июня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, стокгольмская полиция дала разрешение на проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции неуместным. В связи с решением правительства 29 июня в Ираке начались протесты, тогда манифестанты ворвались на территорию посольства Швеции.
29 июня послы Швеции были вызваны также в МИД ОАЭ и в МИД Иордании. Им также был выражен решительный протест.
Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте сказал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.