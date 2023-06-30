Газета
Политика

Ирак потребовал от властей Швеции выдать сжегшего Коран иракского иммигранта

Ведомости

МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции иракского иммигранта, который сжег несколько страниц Корана перед мечетью в Стокгольме. Об этом сообщил официальный представитель МИДа страны Ахмед ас-Сахаф, передает иракское агентство новостей (INA).

«Мы призываем власти Швеции выдать его иракскому правительству для суда в соответствии с законом Ирака», – сказал он, отметив, что человек, сжегший Коран в Швеции, оказался из Ирака.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

29 июня МИД Ирака вызвал шведского посла, чтобы заявить ему решительный протест в связи с разрешением властей Швеции провести акт сожжения Корана. Помимо этого, министр иностранных дел Фуад Хусейн также призвал правительство Швеции «принять меры, чтобы остановить неоднократные оскорбления Священного Корана», и напомнил, что «свобода выражения мнений не оправдывают допущения оскорблений религиозных святынь».

28 июня, в день мусульманского праздника Курбан-байрам, стокгольмская полиция дала разрешение на проведение очередной демонстрации с cожжением Корана рядом с мечетью. После этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции неуместным. В связи с решением правительства 29 июня в Ираке начались протесты, тогда манифестанты ворвались на территорию посольства Швеции.

29 июня послы Швеции были вызваны также в МИД ОАЭ и в МИД Иордании. Им также был выражен решительный протест.

Ранее по теме: Путин заявил о недопустимости оскорбления религиозных чувств граждан

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте сказал, что в России оскорбление религиозных чувств всегда будет нарушением закона. «Мы знаем, что в других странах поступают иначе, не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление. В нашей стране это преступление и по Конституции, и по 282-й статье Уголовного кодекса РФ. Это преступление – неуважение и разжигание межрегиональной, межконфессиональной розни. Мы всегда будем придерживаться этих законодательных правил», – сказал он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных