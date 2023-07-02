Иран отложил отправку посла в Швецию из-за акции с сожжением Корана
Иран пока не будет направлять своего посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана возле мечети в Стокгольме, передает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна.
28 июня иммигрант из Ирака разорвал и сжег Коран возле центральной мечети Стокгольма. Демонстрация прошла в день празднования Курбан-байрама – одного из важнейших праздников для мусульман. Акция была согласована со столичной полицией.
«Хотя административные процедуры по назначению нового посла в Швецию завершены, процесс их отправки был отложен из-за выдачи шведским правительством разрешения на осквернение священного Корана», — написал министр в Twitter. Он не уточнил, как долго Тегеран намерен воздерживаться от отправки посла.
28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным. По данным Reuters, шведская полиция отклонила несколько заявлений о проведении демонстраций против Корана, однако суды отменили эти решения, сославшись на нарушение свободы слова.
29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив демонстрацию. Помимо этого, посол Швеции был вызван в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. Манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.