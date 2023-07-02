Швеция усилит контроль за безопасностью после акции с сожжением Корана

Правительство Швеции еще в мае ввело пограничный контроль из-за «повышенной угрозы для Швеции» на фоне предыдущих демонстраций с сожжением Корана, напомнили в ведомстве. Там отметили, что, несмотря на «надежную защиту» свободы слова в стране, шведское правительство не поддерживает «каждое высказывание». Законные демонстрации «могут быть противоречивыми и оскорбительными», говорится в статье МИДа. Вместе с тем подобные акции «имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции», добавили в ведомстве.