Швеция усилит контроль за безопасностью после акции с сожжением Корана
Полицейское управление и служба безопасности Швеции принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в стране после акции с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом говорится в статье МИДа Швеции.
«Полицейское управление Швеции подтвердило, что в настоящее время оно вносит необходимые коррективы в меры контроля и расширяет взаимодействие с другими соответствующими органами для устранения угрозы. Служба безопасности Швеции также активизировала свою работу против воинствующих экстремистов», – сказано в статье.
В МИДе отметили, что минюст страны также был проинформирован об организации полицией контроля на внутренних границах «в свете недавних событий, связанных с демонстрацией в прошлую среду [28 июня] в центре Стокгольма».
Правительство Швеции еще в мае ввело пограничный контроль из-за «повышенной угрозы для Швеции» на фоне предыдущих демонстраций с сожжением Корана, напомнили в ведомстве. Там отметили, что, несмотря на «надежную защиту» свободы слова в стране, шведское правительство не поддерживает «каждое высказывание». Законные демонстрации «могут быть противоречивыми и оскорбительными», говорится в статье МИДа. Вместе с тем подобные акции «имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции», добавили в ведомстве.
В МИДе сообщили, что организатор последней акции с сожжением Корана имеет временный вид на жительство в Швеции. Сейчас он находится под следствием по обвинению в разжигании религиозной вражды.
28 июня иммигрант из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Демонстрация прошла в день празднования Курбан-байрама – одного из важнейших праздников для мусульман. Акция была согласована со столичной полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон счел разрешение на проведение этой акции законным, но неуместным.
29 июня МИД ОАЭ вызвал посла Швеции Лизелотту Андерсон, выразив ей решительный протест и осудив демонстрацию. Помимо этого, посол Швеции был вызван в МИД Иордании. В тот же день в Багдаде (столица Ирака) прошли протесты из-за сожжения Корана в Швеции. В частности, манифестанты ворвались на территорию шведского посольства. МИД Ирака потребовал от властей Швеции экстрадиции организатора акции.