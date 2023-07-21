Минобороны рассказало о ходе российско-китайских военных учений
В ходе совместных учений в акватории Японского моря российские и китайские военнослужащие уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Моряки ВМФ России и ВМС Китая уничтожили из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отразили атаку скоростной малоразмерной цели», – сказано в сообщении.
Помимо этого, в ходе учений российские корабли отработали морской бой с кораблем условного противника. Также российские и китайские военнослужащие провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок, а также провели тренировки по связи и «совершенствовали навыки плавания в составе различных строев».
Совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море начались 20 июля. Они продлятся до 23 июля. Организатором учений выступает китайская сторона. В Минобороны КНР назвали целью этих учений «поддержание безопасности стратегических морских каналов» – координацию военных сил двух стран и повышение способности поддерживать мир и стабильность в регионе.