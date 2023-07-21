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Политика

Минобороны рассказало о ходе российско-китайских военных учений

Ведомости

В ходе совместных учений в акватории Японского моря российские и китайские военнослужащие уничтожили морскую плавающую мину и отразили атаку малоразмерной цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Моряки ВМФ России и ВМС Китая уничтожили из крупнокалиберного пулемета с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства, а также отразили атаку скоростной малоразмерной цели», – сказано в сообщении.

Помимо этого, в ходе учений российские корабли отработали морской бой с кораблем условного противника. Также российские и китайские военнослужащие провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок, а также провели тренировки по связи и «совершенствовали навыки плавания в составе различных строев».

Совместные учения России и Китая «Север. Взаимодействие – 2023» в Японском море начались 20 июля. Они продлятся до 23 июля. Организатором учений выступает китайская сторона. В Минобороны КНР назвали целью этих учений «поддержание безопасности стратегических морских каналов» – координацию военных сил двух стран и повышение способности поддерживать мир и стабильность в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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