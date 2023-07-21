Минобороны рассказало о ходе российско-китайских военных учений

Помимо этого, в ходе учений российские корабли отработали морской бой с кораблем условного противника. Также российские и китайские военнослужащие провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из скорострельных зенитных установок, а также провели тренировки по связи и «совершенствовали навыки плавания в составе различных строев».