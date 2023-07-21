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Политика

Кремль считает опасными заявления Украины о судоходстве в Черном море

Ведомости

Заявления Украины о рассмотрении судов, следующих через Черное море в российские порты, как перевозящие военные грузы, являются опасными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления несут опасность», – сказал представитель Кремля.

На вопрос, будет ли Россия менять зоны передвижения по морю, Песков ответил, что ситуация анализируется. «Наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации, чтобы минимизировать опасность», – уточнил он.

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17 июля Россия покинула зерновое соглашение, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Позже аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акваторию Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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