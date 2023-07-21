Кремль считает опасными заявления Украины о судоходстве в Черном море
Заявления Украины о рассмотрении судов, следующих через Черное море в российские порты, как перевозящие военные грузы, являются опасными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления несут опасность», – сказал представитель Кремля.
На вопрос, будет ли Россия менять зоны передвижения по морю, Песков ответил, что ситуация анализируется. «Наши ответственные ведомства будут вырабатывать соответствующие рекомендации, чтобы минимизировать опасность», – уточнил он.
17 июля Россия покинула зерновое соглашение, которое было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Песков объяснил это невыполнением российских условий в рамках зерновой сделки.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. Минобороны России объявило, что с 20 июля все суда, которые следуют в украинские порты в акватории Черного моря, будут рассматриваться как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».
Позже аналогичные меры анонсировали и в минобороны Украины с 21 июля. Из заявления следует, что суда, следующие в акваторию Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками».