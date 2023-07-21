Кремль считает опасными заявления Украины о судоходстве в Черном море

«Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, он не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления несут опасность», – сказал представитель Кремля.