Путин встретится с президентом Белоруссии 23 июля
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 23 июля. Об этом сообщили в Кремле.
Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении Кремля.
Путин и Лукашенко встречались 9 июня в неформальной обстановке в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. До этого лидеры двух стран проводили встречу в Кремле 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
25 мая Лукашенко приезжал в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в Большом Кремлевском дворце.