Путин встретится с президентом Белоруссии 23 июля

Путин и Лукашенко встречались 9 июня в неформальной обстановке в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. До этого лидеры двух стран проводили встречу в Кремле 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.