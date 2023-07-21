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Путин встретится с президентом Белоруссии 23 июля

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 23 июля. Об этом сообщили в Кремле.

Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом. «Будет продолжено обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении Кремля.

Путин и Лукашенко встречались 9 июня в неформальной обстановке в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. До этого лидеры двух стран проводили встречу в Кремле 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.

25 мая Лукашенко приезжал в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в Большом Кремлевском дворце.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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