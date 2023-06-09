Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча пройдет в резиденции Путина «Бочаров ручей». После нее глава государства направится в «Сириус», где встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, а после этого проведет рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.