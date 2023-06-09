Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи, передает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча пройдет в резиденции Путина «Бочаров ручей». После нее глава государства направится в «Сириус», где встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, а после этого проведет рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В предыдущий раз отдельная встреча президентов России и Белоруссии состоялась 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
Помимо этого, 25 мая Лукашенко приезжал в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в Большом Кремлевском дворце. На этом мероприятии, помимо Путина и Лукашенко, также присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.