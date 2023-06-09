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Путин и Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в неформальной обстановке в Сочи, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что встреча пройдет в резиденции Путина «Бочаров ручей». После нее глава государства направится в «Сириус», где встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ, а после этого проведет рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В предыдущий раз отдельная встреча президентов России и Белоруссии состоялась 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.

Помимо этого, 25 мая Лукашенко приезжал в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в  Большом Кремлевском дворце. На этом мероприятии, помимо Путина и Лукашенко, также присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных