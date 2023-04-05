Путин и Лукашенко начали встречу в Москве
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле, передает «РИА Новости».
Как пишет агентство, в открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
4 апреля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию. В четверг, 6 апреля, он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а за день до этого Лукашенко отдельно встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине.
О том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.