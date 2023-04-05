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Путин и Лукашенко начали встречу в Москве

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле, передает «РИА Новости».

Как пишет агентство, в открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.

4 апреля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию. В четверг, 6 апреля, он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а за день до этого Лукашенко отдельно встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине.

О том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Ранее по теме: Лукашенко прилетел в Москву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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