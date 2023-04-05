Лукашенко прилетел в Москву

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь отметил, что начало беседы двух президентов будет открытым. Песков также рассказал, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.