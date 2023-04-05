Газета
Политика

Лукашенко прилетел в Москву

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

4 апреля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию. В четверг, 6 апреля, он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а за день до этого Лукашенко отдельно встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреля

Главы государств обсудят вопросы безопасности и экономики

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь отметил, что начало беседы двух президентов будет открытым. Песков также рассказал, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.

Лукашенко еще 31 марта заявил о планах встретиться с Путиным за день до заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

О том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.

Ранее по теме: Мишустин назвал предварительную дату заседания Высшего госсовета Союзного государства

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных