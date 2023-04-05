Лукашенко прилетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву, сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
4 апреля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 5-6 апреля совершит рабочий визит в Россию. В четверг, 6 апреля, он примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, а за день до этого Лукашенко отдельно встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь отметил, что начало беседы двух президентов будет открытым. Песков также рассказал, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства.
Лукашенко еще 31 марта заявил о планах встретиться с Путиным за день до заседания Высшего государственного совета Союзного государства.
О том, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко может состояться 6 апреля, сообщил 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.