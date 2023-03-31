Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным до заседания Высшего госсовета

«Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся», – заявил Лукашенко. По его словам, Путин позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм. «Примерно как он вел переговоры с Си Цзиньпином. Мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете. И примем соответствующее решение, которое касается ВГС», – сказал Лукашенко.