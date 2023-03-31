Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным до заседания Высшего госсовета
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют провести встречу еще до заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Об этом заявил Лукашенко, отвечая на вопросы приглашенных на сегодняшнее послание белорусского президента, передает агентство «БелТА».
«Мы встретимся не на ВГС. Мы с Путиным на сутки раньше встретимся», – заявил Лукашенко. По его словам, Путин позвонил несколько дней назад, предложил этот алгоритм. «Примерно как он вел переговоры с Си Цзиньпином. Мы обсудим некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете. И примем соответствующее решение, которое касается ВГС», – сказал Лукашенко.
28 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства вопросы, связанные с безопасностью. Накануне, 27 марта, российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Песков 28 марта также отметил, что заседание ВГС планируется в апреле.
О том, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве, 17 марта сообщили «Ведомости». В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.
Ранее в пресс-службе белорусского президента по итогам прошедшего 5 февраля телефонного разговора Лукашенко с Путиным сообщили, что на заседании будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».