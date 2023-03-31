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Путин и Лукашенко обсудят предложение Минска объявить перемирие на Украине

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на следующей неделе обсудят предложение Минска объявить на Украине перемирие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы слышали заявление Александра Григорьевича. Безусловно, два президента – Путин и Лукашенко – продолжат на следующий неделе. Будет ВКС (видеоконференцсвязь) заседания высшего Госсовета союзного государства. Это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом. Наверное, будут эту тему обсуждать», – сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что в контексте Украины «ничего не меняется», а спецоперация будет продолжаться, поскольку она «является на сегодня единственным средством для достижением целей, поставленных нашей страной».

По словам Пескова, предложения Лукашенко и план по урегулированию конфликта на Украине, который был предложен председателем КНР Си Цзиньпином, «навряд ли уместно сравнивать», поскольку «это два набора идей». Песков обратил внимание на то, что некоторые положения из «китайского плана» сейчас не могут быть реализованы из-за «невозможности украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров», которые «сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась».

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Ранее сегодня Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине, объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон, чтобы не допустить начала эскалации конфликта и Третьей мировой войны.

24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состоящий из 12 пунктов, был опубликован на сайте МИДа страны. Среди пунктов – уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева, снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия и др.

Ранее Москва неоднократно указывала на невозможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. В частности, в конце февраля в Кремле говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва «движется в сторону достижения целей, которые были поставлены».

Песков также неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В ходе нее российские войска взяли под полный контроль Луганской народной республики, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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