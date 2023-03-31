Путин и Лукашенко обсудят предложение Минска объявить перемирие на Украине

По словам Пескова, предложения Лукашенко и план по урегулированию конфликта на Украине, который был предложен председателем КНР Си Цзиньпином, «навряд ли уместно сравнивать», поскольку «это два набора идей». Песков обратил внимание на то, что некоторые положения из «китайского плана» сейчас не могут быть реализованы из-за «невозможности украинской стороны ослушаться своих кураторов, своих командиров», которые «сидят не в Киеве и настаивают на том, чтобы война продолжалась».