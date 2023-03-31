Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине

Лукашенко отметил, что в результате боевых действий «на горизонте замаячила Третья мировая [война] с ядерными пожарами». Чтобы этого избежать, необходимо начать переговоры «без предварительных условий». «От земли до воздуха, до Господа Бога какую проблему ни возьми – одно: мир, мир и мир. Надо идти на переговоры. Идти напрямую. Не ожидать посредников ни с Запада, ни с Востока», – подчеркнул Лукашенко.