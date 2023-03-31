Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине, объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. Такое заявление Лукашенко сделал во время обращения к народу и парламенту.
«Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. <...> Перемирие [надо] объявить без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», – сказал он.
Лукашенко отметил, что в результате боевых действий «на горизонте замаячила Третья мировая [война] с ядерными пожарами». Чтобы этого избежать, необходимо начать переговоры «без предварительных условий». «От земли до воздуха, до Господа Бога какую проблему ни возьми – одно: мир, мир и мир. Надо идти на переговоры. Идти напрямую. Не ожидать посредников ни с Запада, ни с Востока», – подчеркнул Лукашенко.
Ранее Москва неоднократно указывала на невозможность урегулировать конфликт дипломатическим путем. В частности, в конце февраля в Кремле говорили, что не видят предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло». Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва «движется в сторону достижения целей, которые были поставлены».
Песков также неоднократно указывал на невозможность переговоров с Украиной из-за отказа Киева на законодательном уровне от диалога с Москвой. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин.