Лукашенко: «бойня» на Украине не остановится, пока Запад «не даст отмашку»
«Бойня» на Украине не остановится, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту.
«Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку», – заявил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что лично был в «эпицентре» украинского кризиса. «Я как никто другой был погружен в то, что происходит в Украине, и сейчас я оттуда не вылез», – отметил президент республики.
Во время обращения к народу и парламенту Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине, объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. Белорусский президент отметил, что в результате боевых действий «на горизонте замаячила Третья мировая [война] с ядерными пожарами». Чтобы этого избежать, необходимо начать переговоры «без предварительных условий».
В начале декабря 2022 г. во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо. Прошлой осенью Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ заявил, что западные страны с момента распада Союза вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России.
По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию». «Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал тогда президент.