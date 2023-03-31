Лукашенко: «бойня» на Украине не остановится, пока Запад «не даст отмашку»

По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию». «Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал тогда президент.