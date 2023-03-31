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Лукашенко: «бойня» на Украине не остановится, пока Запад «не даст отмашку»

Ведомости

«Бойня» на Украине не остановится, пока «заокеанский хозяин не даст отмашку». Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время послания к народу и парламенту.

«Беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери. Самый показательный, весьма драматичный пример совсем рядом, возле нашей южной границы, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку», – заявил белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что лично был в «эпицентре» украинского кризиса. «Я как никто другой был погружен в то, что происходит в Украине, и сейчас я оттуда не вылез», – отметил президент республики.

Во время обращения к народу и парламенту Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине, объявить перемирие без права перемещения и переброски военной техники с обеих сторон. Белорусский президент отметил, что в результате боевых действий «на горизонте замаячила Третья мировая [война] с ядерными пожарами». Чтобы этого избежать, необходимо начать переговоры «без предварительных условий».

В начале декабря 2022 г. во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо. Прошлой осенью Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ заявил, что западные страны с момента распада Союза вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России.

По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию». «Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал тогда президент.

Ранее по теме: Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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