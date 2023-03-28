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Кремль: Путин и Лукашенко на Высшем госсовете обсудят вопросы безопасности

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета Союзного государства вопросы, связанные с безопасностью. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На конференц-колле Пескова спросили, планируются ли в рамках ВГС отдельные переговоры Путина и Лукашенко и будет ли на них обсуждаться инициатива с размещением ядерного оружия в Белоруссии.

«Повестка дня ВГС, прежде всего, фокусируется на текущих, актуальных вопросах развития нашего Союзного государства. Но и при необходимости, конечно, там могут рассматриваться и вопросы, связанные с безопасностью», – ответил Песков.

Вчера, 27 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Песков сегодня отметил, что заседание ВГС планируется в апреле. В Высший госсовет Союзного государства входят главы государств, правительств и руководители палат парламентов России и Белоруссии.

О том, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве, 17 марта сообщили «Ведомости». В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.

Ранее в пресс-службе белорусского президента по итогам прошедшего 5 февраля телефонного разговора Лукашенко с Путиным сообщили, что на заседании будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».

25 марта Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила размещение ядерного оружия на территории Белоруссии шагами в рамках усиления безопасности Союзного государства. В США отметили, что не видят в этом решении признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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