Кремль: Путин и Лукашенко на Высшем госсовете обсудят вопросы безопасности

25 марта Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии к июлю этого года. Президент отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.