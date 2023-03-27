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Мишустин назвал предварительную дату заседания Высшего госсовета Союзного государства

Ведомости

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства, передают «РИА Новости».

«Убежден, что принятые сегодня решения и договоренности послужат дальнейшему укреплению договоренностей в рамках Союзного государства, станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета с участием президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», – сказал премьер.

Ранее по теме: Путин примет Лукашенко в Москве 6 апреля

Ранее в пресс-службе белорусского президента по итогам прошедшего 5 февраля телефонного разговора Лукашенко с Путиным сообщили, что заседание Высшего госсовета Союзного государства предварительно планируется провести в апреле – мае 2023 г. Предполагается, что на заседании будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».

В Высший госсовет Союзного государства входят главы государств, правительств и руководители палат парламентов России и Белоруссии.

17 марта «Ведомости» сообщили, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве. В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.

Ранее по теме: Заседание Высшего госсовета Союзного государства может состояться в апреле - мае

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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