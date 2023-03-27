Мишустин назвал предварительную дату заседания Высшего госсовета Союзного государства
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначено «пока» на 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства, передают «РИА Новости».
«Убежден, что принятые сегодня решения и договоренности послужат дальнейшему укреплению договоренностей в рамках Союзного государства, станут хорошей основой для подготовки назначенного, предстоящего пока, на 6 апреля заседания Высшего государственного совета с участием президента России Владимира Владимировича Путина и президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко», – сказал премьер.
Ранее в пресс-службе белорусского президента по итогам прошедшего 5 февраля телефонного разговора Лукашенко с Путиным сообщили, что заседание Высшего госсовета Союзного государства предварительно планируется провести в апреле – мае 2023 г. Предполагается, что на заседании будут подписаны все необходимые документы, формализующие «имеющиеся договоренности».
В Высший госсовет Союзного государства входят главы государств, правительств и руководители палат парламентов России и Белоруссии.
17 марта «Ведомости» сообщили, что Путин встретится с Лукашенко 6 апреля в Москве. В этот день состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали два источника, близких к администрации президента и дипломатическим кругам.