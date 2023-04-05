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Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине.

«Если Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет, тогда, безусловно, они обменяются мнениями», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что начало беседы двух президентов будет открытым.

Пресс-секретарь также рассказал, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра, 6 апреля.

Ранее Песков сообщил о заседании в формате видеоконференции с Советом безопасности России, которое пройдет сегодня, 5 апреля. В ходе него будет обсуждаться работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С докладом по этой теме выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее по теме: Кремль не исключает отдельные встречи Путина с главами новых регионов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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