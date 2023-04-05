Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить на встрече мирный план урегулирования конфликта на Украине.
«Если Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет, тогда, безусловно, они обменяются мнениями», – сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что начало беседы двух президентов будет открытым.
Пресс-секретарь также рассказал, что встреча будет посвящена двусторонним отношениям в контексте подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет завтра, 6 апреля.
Ранее Песков сообщил о заседании в формате видеоконференции с Советом безопасности России, которое пройдет сегодня, 5 апреля. В ходе него будет обсуждаться работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С докладом по этой теме выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.