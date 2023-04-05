Песков: Путин и Лукашенко могут обсудить мирные инициативы по Украине

Ранее Песков сообщил о заседании в формате видеоконференции с Советом безопасности России, которое пройдет сегодня, 5 апреля. В ходе него будет обсуждаться работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. С докладом по этой теме выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.