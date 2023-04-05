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Кремль не исключает отдельные встречи Путина с главами новых регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин может провести отдельные личные встречи с руководителями вошедших в состав РФ субъектов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельные встречи с главой государства», – сказал пресс-секретарь. Он добавил, что могут быть «какие-то открытые части» этих встреч.

Песков отметил, что сегодня, 5 апреля, в формате видеоконференции пройдет заседание Совета безопасности России, где будут также присутствовать руководители новых регионов – Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).

«Тему мы анонсировали – это работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах. Будет выступление президента, будет еще доклад [заместителя председателя правительства России Марата] Хуснуллина», – рассказал Песков.

4 апреля пресс-служба Кремля также сообщила о заседании президента с членами Совбеза. Тогда в представительстве сообщили, что с докладом по теме обеспечения правопорядка и безопасности на новых территориях выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных