Кремль не исключает отдельные встречи Путина с главами новых регионов

4 апреля пресс-служба Кремля также сообщила о заседании президента с членами Совбеза. Тогда в представительстве сообщили, что с докладом по теме обеспечения правопорядка и безопасности на новых территориях выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.