Кремль не исключает отдельные встречи Путина с главами новых регионов
Президент России Владимир Путин может провести отдельные личные встречи с руководителями вошедших в состав РФ субъектов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельные встречи с главой государства», – сказал пресс-секретарь. Он добавил, что могут быть «какие-то открытые части» этих встреч.
Песков отметил, что сегодня, 5 апреля, в формате видеоконференции пройдет заседание Совета безопасности России, где будут также присутствовать руководители новых регионов – Денис Пушилин (ДНР), Леонид Пасечник (ЛНР), Евгений Балицкий (Запорожская область) и Владимир Сальдо (Херсонская область).
«Тему мы анонсировали – это работа по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности в упомянутых регионах. Будет выступление президента, будет еще доклад [заместителя председателя правительства России Марата] Хуснуллина», – рассказал Песков.
4 апреля пресс-служба Кремля также сообщила о заседании президента с членами Совбеза. Тогда в представительстве сообщили, что с докладом по теме обеспечения правопорядка и безопасности на новых территориях выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.