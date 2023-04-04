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Путин 5 апреля проведет заседание Совбеза

Ведомости

Президент России Владимир Путин 5 апреля в режиме видеоконференции проведет заседание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», – сказано в сообщении.

Уточняется, что с докладом по этой теме выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. На прошлой неделе участники совещания обсуждали развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных