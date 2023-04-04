Путин 5 апреля проведет заседание Совбеза
Президент России Владимир Путин 5 апреля в режиме видеоконференции проведет заседание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей», – сказано в сообщении.
Уточняется, что с докладом по этой теме выступит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Путин проводит заседание с членами Совбеза почти каждую неделю. На прошлой неделе участники совещания обсуждали развитие электронной и радиоэлектронной промышленности в России до 2030 г. С докладом перед Путиным по этой теме выступил вице-премьер Денис Мантуров.