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Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Ведомости

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет сегодня в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пятница, 9 июня. Президент Путин сегодня находится в Сочи. И начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции Бочаров Ручей. Это будет совсем скоро. Сейчас идет подготовка к этой беседе. Начало беседы вы увидите», – сообщил он.

Накануне, 8 июня, Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным. Позже это подтвердили в Кремле. Песков сообщал, что встреча президентов состоится в пятницу, 9 июня, в России.

После этой встречи, уточнил Песков, Путин отправится в «Сириус». Там глава государства встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Как рассказал пресс-секретарь, встречать президента будет премьер-министр Михаил Мишустин. Запланированы выступления Путина, Мишустина, а также глав зарубежных делегаций, добавил Песков.

Затем, продолжил Песков, у Путина состоится рабочая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также глава государства посетит построенный в «Сириусе» по его поручению спортивно-тренировочный центр Академия единоборств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных