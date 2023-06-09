Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдет сегодня в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Пятница, 9 июня. Президент Путин сегодня находится в Сочи. И начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции Бочаров Ручей. Это будет совсем скоро. Сейчас идет подготовка к этой беседе. Начало беседы вы увидите», – сообщил он.
Накануне, 8 июня, Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным. Позже это подтвердили в Кремле. Песков сообщал, что встреча президентов состоится в пятницу, 9 июня, в России.
После этой встречи, уточнил Песков, Путин отправится в «Сириус». Там глава государства встретится с главами зарубежных делегаций, которые принимают участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ. Как рассказал пресс-секретарь, встречать президента будет премьер-министр Михаил Мишустин. Запланированы выступления Путина, Мишустина, а также глав зарубежных делегаций, добавил Песков.
Затем, продолжил Песков, у Путина состоится рабочая встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Также глава государства посетит построенный в «Сириусе» по его поручению спортивно-тренировочный центр Академия единоборств.