Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

«Пятница, 9 июня. Президент Путин сегодня находится в Сочи. И начнет он публичную часть своего рабочего дня с неформальной беседы с президентом республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, которая состоится в резиденции Бочаров Ручей. Это будет совсем скоро. Сейчас идет подготовка к этой беседе. Начало беседы вы увидите», – сообщил он.