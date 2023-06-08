Лукашенко сообщил о встрече с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом он сообщил на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, передает «БелТА».
«В ближайшее время мы с Президентом России встретимся», – сказал Лукашенко.
Последний раз отдельная встреча президентов состоялась 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. После они несколько раз встречались на разных мероприятиях. В частности, Лукашенко приезжал 9 мая на Парад Победы на Красной площади, президент Белоруссии также принимал участие в заседаниях в рамках Евразийского экономического совета в конце мая.