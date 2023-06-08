Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее сегодня Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным. В связи с этим у Пескова спросили, определены ли дата и время.
«Да, определена. Это, собственно, будет завтра. Будем вас по деталям информировать», – сообщил пресс-секретарь. Встреча состоится в России, уточнил Песков.
Последний раз отдельная встреча президентов состоялась 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.
6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. После они несколько раз встречались на разных мероприятиях. В частности, Лукашенко приезжал 9 мая на Парад Победы на Красной площади, президент Белоруссии также принимал участие в заседаниях в рамках Евразийского экономического совета в конце мая.