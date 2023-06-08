Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко

6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. После они несколько раз встречались на разных мероприятиях. В частности, Лукашенко приезжал 9 мая на Парад Победы на Красной площади, президент Белоруссии также принимал участие в заседаниях в рамках Евразийского экономического совета в конце мая.