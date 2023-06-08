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Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Лукашенко заявил о скорой встрече с Путиным. В связи с этим у Пескова спросили, определены ли дата и время.

«Да, определена. Это, собственно, будет завтра. Будем вас по деталям информировать», – сообщил пресс-секретарь. Встреча состоится в России, уточнил Песков.

Последний раз отдельная встреча президентов состоялась 5 апреля. В открытой части мероприятия Путин отметил успешную работу стран по разным направлениям, в том числе по линии безопасности и экономики. Лукашенко, в свою очередь, рассказал о реализации 28 союзных программ почти на 80%.

6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. После они несколько раз встречались на разных мероприятиях. В частности, Лукашенко приезжал 9 мая на Парад Победы на Красной площади, президент Белоруссии также принимал участие в заседаниях в рамках Евразийского экономического совета в конце мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных