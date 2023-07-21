Суд над Трампом по делу о хранении секретных документов пройдет в мае 2024 года

Трамп стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, как сообщали СМИ, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность президента в случае победы на выборах. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием и «охотой на ведьм», с таким утверждением согласно большинство представителей Республиканской партии, которые продолжают его поддерживать.