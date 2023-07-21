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Политика

Суд над Трампом по делу о хранении секретных документов пройдет в мае 2024 года

Ведомости

Судебное заседание по делу о незаконном хранении секретных документов, возбужденному в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пройдет 20 мая 2024 г. Об этом сообщил Bloomberg.

Дату назначила федеральный судья по южному округу штата Флорида Эйлин Кэннон после досудебного слушания 18 июля. Агентство отмечает, что решение судьи является «неудачей» для Трампа, так как в отношении экс-президента проводятся и другие судебные процессы, а также в связи с тем, что ему надо вести президентскую кампанию. Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 г.

9 июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам по делу о незаконном хранении секретных документов. В рамках этих обвинений экс-президенту может грозить наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн, писал New York Post. Экс-президент не признает себя виновным.

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Согласно данным минюста США, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе и потенциальных внутренних уязвимостях в случае нападения. Речь идет о документах Пентагона, ЦРУ, АНБ и других разведывательных ведомств.

Трамп стал первым экс-президентом, против которого были выдвинуты федеральные обвинения. Это дело, как сообщали СМИ, не помешает ему вести свою президентскую кампанию и даже вступить в должность президента в случае победы на выборах. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием и «охотой на ведьм», с таким утверждением согласно большинство представителей Республиканской партии, которые продолжают его поддерживать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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