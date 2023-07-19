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Политика

Трамп отреагировал на сообщения о новых обвинениях в свой адрес

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал об атаке на его юристов после сообщений о том, что минюст США предъявил ему обвинения. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. 

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать», – написал он (цит. по «РИА Новости»). 

Вечером 18 июля Трамп сообщил, что получил письмо от федерального прокурора Джека Смита, связанного с расследованием дела о попытках отменить результаты президентских выборов США 2020 г. Советники Трампа и представитель Смита не стали комментировать содержание письма, писала газета The Washington Post. По информации NBC News, в этом письме упоминаются три федеральных закона, связанных с лишением прав, заговором с целью обмана США и влиянием на показания свидетеля.

6 января 2021 г. сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. Сам Трамп осудил произошедшее. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием.

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9 июля Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Как сообщили СМИ со ссылкой на обнародованные минюстом материалы, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе. По подсчетам New York Post, в рамках этих обвинений Трампу грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн.

После этого Трамп обвинил действующего президента США в намерении посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на грядущих выборах при помощи ложных обвинений. 

4 апреля в окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения по делу о подлоге финансовых документов. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн в период предвыборной кампании передал $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. Это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Ранее Трамп был арестован. После выдвижения обвинений формальный арест с него сняли. Экс-президент вину не признал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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