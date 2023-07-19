Трамп отреагировал на сообщения о новых обвинениях в свой адрес

6 января 2021 г. сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента. Сам Трамп осудил произошедшее. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием.