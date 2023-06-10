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Политика

Трамп обвинил Байдена в намерении «посадить» главного политического оппонента

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу американского государства Джо Байдена в намерении посадить в тюрьму своего главного политического оппонента на грядущих выборах при помощи ложных обвинений. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед членами Республиканской партии в городе Колумбус (штат Джорджия).

«Байден пытается посадить своего главного политического оппонента. Оппонента, который сильно его опережает, то же самое делали в сталинской России или коммунистическом Китае, разницы нет. Я никогда не думал, что такое может произойти в Америке», – заявил он (цитата по New York Post).

«Они пытались меня ложно обвинить в госизмене, и теперь они делают то же самое», – добавил Трамп в рамках выступления перед делегатами Республиканской партии и гостями.

«Я рискую всем ради вас и никогда не сдамся», – подчеркнул он.

Накануне экс-президенту США предъявили обвинения по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Как сообщили СМИ со ссылкой на обнародованные минюстом материалы, хранившиеся у Трампа документы касались некоторых из наиболее чувствительных военных данных США, включая сведения о ядерной программе. По подсчетам New York Post, в рамках этих обвинений Трампу грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн.

Издание отмечает, что в адрес Трампа могут быть выдвинуты обвинения и по другим статьям, в частности, его могут обвинить во вмешательстве в выборы и в подстрекательстве к «захвату» Капитолия 6 января 2021 г.

Ранее по теме: Трамп подтвердил предъявление ему обвинений по делу о секретных документах

Сам Трамп настаивает на своей невиновности и называет его преследование «охотой на ведьм», такое мнение разделяют его сторонники и большинство членов Республиканской партии, от которой Трамп планирует выдвинуться в качестве кандидата на президентских выборах следующего года. Согласно результатам последних опросов, которые приводит NYP, рейтинг Трампа слегка превышает рейтинг действующего президента – 42 к 41%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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