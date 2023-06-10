Трамп обвинил Байдена в намерении «посадить» главного политического оппонента

«Байден пытается посадить своего главного политического оппонента. Оппонента, который сильно его опережает, то же самое делали в сталинской России или коммунистическом Китае, разницы нет. Я никогда не думал, что такое может произойти в Америке», – заявил он (цитата по New York Post).