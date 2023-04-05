Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств против него
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у прокуратуры нет доказательств предъявленных ему обвинений. Сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«Практически каждый юрист говорит, что дела нет. Ничего противозаконного сделано не было», — написал он.
Трамп назвал слушания «шокирующими», отметив, что «сюрпризов они не принесли». Он добавил, что уже находится во Флориде.
Во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго политик также отметил, что юристы не видят перспектив дела против него. По словам Трампа, идет его преследование, а не судебный процесс. Происходящее является вмешательство в выборы, добавил он.
Экс-президент США также обвинил в предвзятости окружного прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, занимающегося его делом. Трамп добавил, что отказался от предложения урегулировать дело до суда. По его словам, Брэгг также понимает, что «тут нет дела».
Накануне, 4 апреля, в окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения. Это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Ранее Трамп был арестован. После выдвижения обвинений формальный арест с него сняли.
Трамп обвиняется по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов. По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г.
В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере. Трамп вину не признает.