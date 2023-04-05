Трамп заявил об отсутствии у прокуратуры доказательств против него

В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере. Трамп вину не признает.