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Трампа арестовали перед предъявлением обвинений

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп был арестован после того, как прибыл к офису окружного суда Манхэттена. Об этом сообщил телеканал CNN.

Трамп будет находиться под арестом вплоть до момента, когда ему будут предъявлены обвинения по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Уточнялось, что речь шла в том числе о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000. 

Ожидается, что обвинительное заключение будет опубликовано сегодня, 4 апреля. По информации CNN, наручники на Трампа надевать не будут. Ожидается, что вечером бывший президент вернется в свое поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, где выступит с публичным заявлением.

По дороге в суд Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал все происходящее сюрреалистичным. «Они собираются меня арестовать. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – сказано в сообщении.

По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.

Ранее по теме: Трамп сможет участвовать в выборах 2024 года даже под арестом

В ночь на 31 марта мск большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление Трампу обвинений. Сам бывший президент считает себя «совершенно невиновным». Коэн дает показания против бывшего президента США.

После официального предъявления обвинения это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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