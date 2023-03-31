Трамп сможет участвовать и победить в выборах 2024 года даже под арестом

«Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое», — заявил экс-президент. Он отметил, что обвинение хотят выдвинуть «невиновному» (цитата по NYT). Бывший глава государства предупреждал своих сторонников о скором возможном задержании еще 18 марта. Трамп тогда заявил, что узнал об этом благодаря утечкам и призвал поддерживающих его протестовать и устраивать массовые акции. Беспорядков в итоге не произошло, но заседание суда было все же отложено – изначально оно планировалось на 21 марта.