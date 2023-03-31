Трамп сможет участвовать и победить в выборах 2024 года даже под арестом

Трамп сможет участвовать и победить в выборах 2024 года даже под арестомК чему приведет первое в истории предъявление обвинения экс-президенту США
В ночь на 31 марта 2023 г. по московскому времени (днем 30 марта по восточному времени США) большое жюри присяжных Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений по более чем 30 пунктам, связанным с мошенничеством, американскому экс-президенту Дональду Трампу.
Обвинения связаны в том числе с делом о выплатах $130 000 «за молчание» порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) в 2016 г. Этот эпизод произошел еще на фоне предыдущей предвыборной компании Трампа. После официального предъявления обвинения, которое должно произойти в начале следующей недели, это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.
Сначала об итогах голосования присяжных без указаний конкретного числа обвинений сообщили The New York Times (NYT) и CNN со ссылкой на источники. Затем косвенно предъявление обвинений подтвердил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг. Он сообщил в своем Twitter, что прокуратура связалась с адвокатами Трампа для обсуждения логистики формального задержания Трампа. Обвинение остается непубличным, дата формального задержания пока не согласована.
Как пишет CNN, Трамп может во вторник, 4 апреля, добровольно явиться в суд, где ему официально предъявят обвинения. Вечером 31 марта адвокат бывшего президента США Джо Такопина заявил, что Трамп не пойдет на сделку со следствием.
Трамп вскоре назвал решение жюри «политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории».
«Демократы лгали, обманывали и воровали в своей одержимости попытками заполучить Трампа, но теперь они совершили немыслимое», — заявил экс-президент. Он отметил, что обвинение хотят выдвинуть «невиновному» (цитата по NYT). Бывший глава государства предупреждал своих сторонников о скором возможном задержании еще 18 марта. Трамп тогда заявил, что узнал об этом благодаря утечкам и призвал поддерживающих его протестовать и устраивать массовые акции. Беспорядков в итоге не произошло, но заседание суда было все же отложено – изначально оно планировалось на 21 марта.
22 марта сообщение об угрозе взрыва поступило в суд Нью-Йорка, когда судья собирался открыть слушание по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Джеймс Трамп неоднократно обвинял в предвзятом отношении к нему. Она возбудила против экс-президента дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization.
После того как 31 марта стало известно о решении присяжных, губернатор Флориды и потенциальный самый сильный конкурент Трампа на президентских праймериз Республиканской партии Рон Десантис обвинил прокуратуру Манхэттена в политизированности.
«Флорида не будет содействовать экстрадиции с учетом сомнительных обстоятельств дела при наличии прокурора, которого поддерживает Сорос, и его политической повестки», – отметил Десантис. Такопина отметил, что Трамп не собирается «скрываться» в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
Подозрения в отношении Трампа связаны с делом его бывшего адвоката Майкла Коэна. В январе 2018 г. газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 г. Трамп якобы состоял в интимных отношениях с Дэниелс и заплатил ей $130 000 за молчание. Актриса подала в суд на Трампа и его адвоката Майкла Коэна, получив в ответ обвинение во лжи. Впоследствии отношения Коэна и Трампа испортились, и адвокат начал сотрудничать с прокуратурой.
Пять лет назад Коэн признал, что во время предвыборной кампании 2016 г. передал Дэниелс $130 000. Следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Но официального обвинения Трампу до сих пор не было предъявлено.
В США, как и в большинстве стран с развитой системой права, действует принцип презумпции невиновности, соответственно, лицо считается невиновным до тех пор, пока не доказано обратное, напоминает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Если вина не доказана, негативные последствия, в том числе ограничения, связанные политической деятельностью, участием в выборах и даже вступлением на пост главы государства, наступать не могут, подчеркивает юрист.
Более того, отмечает он, насколько это следует из доступной на данный момент информации, речь идет об обвинениях не в подкупе, а в нарушении правил отчетности. «То есть признаки уголовно наказуемого деяния в данном случае несет в себе не факт совершения платежа бывшим президентом США, а то, как эти расходы отражены в налоговой отчетности», – говорит Горбунов.
То есть речь идет скорее налоговом преступлении, что теоретически не предполагает наказания в виде лишения свободы, а только крупные штрафы, поясняет Горбунов. В штате Нью-Йорк, в котором, судя по всему, будет рассматриваться все же вопрос о привлечении Трампа к уголовной ответственности, срок давности по такого рода преступлениям составляет два года, напоминает юрист. Он предположил, что если нарушение налогового законодательства могло иметь место в период предвыборной кампании, сроки давности привлечения его к ответственности уже пропущены.
«Если вина Трампа будет доказана, гипотетически это может воспрепятствовать его вступлению в должность. Но система правосудия США достаточно гибкая, гипотетически он может быть и освобожден от ответственности в рамках признательной сделки при условии признания вины и компенсации ущерба, причиненного его действиями», – говорит Горбунов.
Пока нет официального обвинения, можно предположить, что оно может быть двух видов, отмечает практикующий в США юрист Игорь Слабых. Выплата Дэниелс может расцениваться как нарушение законодательства о выборах, если эти $130 000 поступили из избирательного фонда, или, что серьезней, - как нарушение правил бухучета, а значит, уклонение от налогов, рассуждает Слабых.
Но до 4 апреля невозможно судить о степени тяжести вменяемого преступления, напоминает юрист. Тяжкое обвинение должно повлечь задержание, о котором Трамп предупреждал в этом месяце, или же он сам явится в суд, его сфотографируют, снимут отпечатки пальцев и будут решать вопрос о мере пресечения. Слабых уверен, что Трампу не станут ограничивать свободу в ожидании суда по обвинению, так как по практике США за ненасильственные преступления, не связанные с наркотиками, ареста не следует.
В то же время, по мнению Слабых, суд может присудить Трампу ряд малых ограничений: потребовать у экс-президента залог, дополнить это обязательным ношением электронного браслета, а также изъять паспорт для невозможности выезда за границу. Вполне возможно и принятие каких-то нестандартных, ранее не применявшихся мер с учетом политического веса экс-президента, влияния на сторонников, его и их косвенных и прямых угроз правосудию, в частности, прокурору Манхэттена и политическим оппонентам. Юрист отметил, что Трампу, в частности, могут полностью запретить использовать соцсети, включая созданную им Truth.
Если все-таки арест произойдет, что остается маловероятным, он будет ограничен в передвижениях. Но это не помешает ему участвовать в праймериз, а после возможной победы в них – и в выборах главы государства, отмечает Слабых. Более того, в американских законах нет положения о запрете осужденному лицу быть президентом США.
«Поэтому в теории, даже если Трампа осудят и он будет в 2024 г. находиться под арестом, он сможет принять участие в выборах. А победив, хотя это уже довольно фантастический вариант, руководить страной из заключения, причем “тюрьмой” может быть поименован Белый дом. Хотя с посещением Трампа официальными лицами в данном здании, а также с его выездом за пределы резиденции возникнут вопросы», – заключает Слабых.