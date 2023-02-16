Более половины демократов-американцев не хотят второго срока Байдена

Несмотря на значительные антирейтинги, и Байден, и Трамп все же лидируют в своих партиях по количеству готовых голосовать за них людей, пусть оба не смогли преодолеть уровень в 50%. Например, отдать свой голос за действующего президента готовы 35% демократов. За Трампа проголосовало бы больше 43% республиканцев. Его ближайшим соперником оказался губернатор Флориды Рон Десантис: в его пользу высказались 31% опрошенных республиканцев. Из политиков-демократов респонденты выбрали известного левыми взглядами сенатора Берни Сандерса (13%) и действующего вице-президента Камалу Харрис (12%).