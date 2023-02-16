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Более половины демократов-американцев не хотят второго срока Байдена

Против второго срока Дональда Трампа 40% опрошенных республиканцев
Глеб Мишутин
Несмотря на значительные антирейтинги, и Байден, и Трамп все же лидируют в своих партиях по количеству готовых голосовать за них людей / JIM WATSON / AFP

Отрицательный рейтинг действующего президента США Джо Байдена у демократов значительно превышает таковой у республиканцев в отношении бывшего главы государства Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, участниками которого стали почти 4500 американцев. Согласно данным, 52% сторонников демократической партии не желают видеть Байдена президентом на следующем сроке. В то же время против очередного срока Трампа высказалось всего 40% республиканцев.

Несмотря на значительные антирейтинги, и Байден, и Трамп все же лидируют в своих партиях по количеству готовых голосовать за них людей, пусть оба не смогли преодолеть уровень в 50%. Например, отдать свой голос за действующего президента готовы 35% демократов. За Трампа проголосовало бы больше 43% республиканцев. Его ближайшим соперником оказался губернатор Флориды Рон Десантис: в его пользу высказались 31% опрошенных республиканцев. Из политиков-демократов респонденты выбрали известного левыми взглядами сенатора Берни Сандерса (13%) и действующего вице-президента Камалу Харрис (12%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных