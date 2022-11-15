Дональд Трамп снова выдвигается в президенты США

Но у Трампа остаются стойкие последователи, напоминает эксперт, хотя это и относительное меньшинство даже в республиканской партии. Поэтому поведение Трампа ставит перед руководством партии сложную задачу из-за нежелания терять весьма активную часть электората, говорит Рогулев. В то же время истеблишмент партии жалеет, что в свое время дал выступить Трампу на выборах по своему списку, так как в реальности не слишком рассчитывал на его победу. Сейчас эксцентричный Трамп уже записал себе ряд побед, вроде политического успеха своего потенциального конкурента Десантиса, в достижения, но прошедшие выборы доверия к экс-президенту очевидно не добавили, полагает эксперт.