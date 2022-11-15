Дональд Трамп снова выдвигается в президенты США

Дональд Трамп снова выдвигается в президенты СШАНо шансов затмить новую звезду республиканцев Рона Десантиса у него мало
Экс-президент США Дональд Трамп, который возглавлял страну с 2017 по 2021 г., объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства 2024 г. в своем поместье Мар-а-Лаго.
Еще 10 ноября The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа уговаривали его отложить объявление об участии в гонке из-за того, что это может повлиять на ход промежуточных выборов в конгресс. Позже, 15 ноября, об этом же писала и британская The Guardian. Собеседники издания утверждали, что экс-президента призывали отложить свое заявление до окончательно завершения подсчета голосов по итогам выборов в конгресс, опасаясь негативного влияния на исход вторых туров голосования в некоторых штатах. При этом основные представители команды экс-президента говорили ему не менять планов, чтобы «не показывать слабость».
Предсказываемой многими экспертами «красной волны» на выборах 8 ноября так и не случилось, в том числе из-за проигрыша ряда кандидатов, которых поддерживал лично Трамп. Прошедшие промежуточные выборы сам экс-глава страны называл «несколько разочаровывающими», при этом он все равно написал в TruthSocial 9 ноября, что, с его точки зрения, «это была очень большая победа». Между тем, у Трампа появился очень сильный конкурент в его же партии, которого ему нужно будет обойти на предварительных выборах для встречи в финале с сильнейшим демократом.
Реальным триумфатором в республиканской партии США после ноябрьских выборов стал 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис. Он уверенно переизбрался, разгромив демократа Чарли Криста (59% против 40%). Более того, республиканец выиграл и самый «демократический» округ в штате Майами-Дейд, где республиканцы не побеждали с 2002 г. Среди прочего, губернатор забрал 57% голосов испаноговорящих, 52% женщин, 52% независимых и 55% пуэрториканцев – традиционного электората демократов. Десантис получил много позитивных комментариев в прессе, в том числе от прореспубликанского Fox News, но пока ничего не говорил о своих президентских амбициях.
После промежуточных выборов Трамп стал проигрывать Десантису по опросам среди республиканцев – по крайней мере, согласно данным YouGov от 13 ноября (42% у последнего против 35% у экс-президента). На то, что ситуация кардинально поменялась именно в результате последнего голосования, указало 14 ноября издание Politico со ссылкой на предвыборный опрос компании Morning Consult, согласно которому Трамп уверенно опережал Десантиса (48% против 26%). Теперь Трамп проигрывает и в родном для обоих политиков штате Флорида, свидетельствуют данные консервативной организации Club for Growth, пишет Politico.
Экс-президент при этом уже несколько раз предостерег Десантиса от выдвижения в президенты, высказав мнение, что этим тот «может навредить себе». 10 ноября Трамп рассказал историю о том, что именно он его вдохновил в 2017 г., когда тот пришел к нему, будучи «политическим трупом». Теперь же, как заявляет Трамп, NYPost, WSJ и Fox News поддерживают «среднего губернатора».
Желание Трампа снова идти в президенты не поддерживает разорвавший с ним на фоне событий 6 января 2021 г. бывший вице-президент Майк Пенс, передает Bloomberg. 15 ноября он сказал, что решение будет волен принимать американский народ, но он «будет лучшим президентом, чем Трамп», показав тем самым, что задумывается о таком сценарии.
Решение Трампа о выдвижении очень сложно объяснить рациональными аргументами, говорит руководитель сектора Североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее мнению, стоит учитывать в первую очередь, личностно-психологические факторы Трампа и его желание выиграть у нового серьезного конкурента. Для республиканской партии же такая ситуация – серьезный вызов, так как она сейчас расколота из-за действий Трампа, и сейчас у нее есть, кому передать его электорат – речь идет о Десантисе.
При этом рейтинг Трампа стабилен и всегда держится на планке около 30%. Исход дуэли на праймериз, если решат выдвигаться оба политика сразу, сейчас предсказать очень сложно, но, по мнению Журавлевой, большинство в партии готово поддержать Десантиса. Истеблишмент партии не хотел бы еще раз столкнуться с таким президентом, как Трамп, считает эксперт. Десантис же может собрать более умеренный республиканский электорат и из-за этого может быть более успешен, чем Трамп.
Кроме того, Десантинс выглядит перспективнее Трампе в плане возможной борьбы с кандидатом от демократов Байденом, у которого главным антифактором для переизбрания остается пожилой возраст. Майк Пенс, по мнению Журавлевой, в итоге не будет баллотироваться, а остальные кандидаты от республиканцев будут уже знакомые фигуры по прошлым выборам вроде Теда Круза.
При этом назвать и Трампа перспективным политиком в 76 лет сложно, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Кроме того, согласно опросу YouGov, проведенному прямо перед промежуточными выборами в конгресс, 56% избирателей не хотели бы видеть вновь в президентском кресле действующего главу государства Джо Байдена, 53% – Трампа, а не хотят президентства обоих – 25%. Так что независимо от партийной принадлежности ни один, ни другой не вызывают энтузиазма у электората, подчеркивает Рогулев.
Но у Трампа остаются стойкие последователи, напоминает эксперт, хотя это и относительное меньшинство даже в республиканской партии. Поэтому поведение Трампа ставит перед руководством партии сложную задачу из-за нежелания терять весьма активную часть электората, говорит Рогулев. В то же время истеблишмент партии жалеет, что в свое время дал выступить Трампу на выборах по своему списку, так как в реальности не слишком рассчитывал на его победу. Сейчас эксцентричный Трамп уже записал себе ряд побед, вроде политического успеха своего потенциального конкурента Десантиса, в достижения, но прошедшие выборы доверия к экс-президенту очевидно не добавили, полагает эксперт.
Десантис же сплачивает электорат, в том числе афроамериканский и испаноговорящий, как показали выборы во Флориде, колеблющемся штате, ставшем «красным», что несомненно идет на пользу для республиканцев, говорит Рогулев. Десантис менее харизматичен, менее узнаваем и эксцентричен, но в целом политтехнологи могут улучшить его имидж, заключает эксперт.
Трамп свою историческую миссию уже выполнил и его решение о выдвижении в президенты, по сути, не меняет ничего с глобальной точки зрения, говорит эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. Он отмечает, что Трамп уже оставил в республиканской партии свой неизгладимый отпечаток и, по сути, определил ход ее дальнейшего развития. По словам эксперта, до Трампа республиканская партия позиционировалась как сила, выступающая за традиционные консервативные ценности, которую представляли «синие воротнички», военно-промышленный комплекс и традиционные американские ястребиные элиты. Трамп же внес в партию огромный элемент антиэлитного и ценностного протеста, превратив ее в партию борьбы с «вашингтонским болотом».
При этом, с точки зрения Наумова, Десантис пытается совместить два главных направления в партии – трампистское и традиционное, которое существовало до экс-президента. «Десантис – более цивилизованный вариант, который, что называется, понравится вашей маме. Он способен способен привлекать на свою сторону новых избирателей, это трампизм с человеческим лицом», – говорит эксперт РСМД.