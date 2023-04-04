Трамп не признал вину по 34 пунктам обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов, передает телеканал NBC. Подробности обвинительного заключения в сообщении не приводятся.
В окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения – это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Ранее Трамп был арестован.
Уточняется, что расследование было начато из-за скрытых платежей «за молчание» во время предвыборной кампании Трампа в 2016 г. Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000.
По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.
Ожидается, что Трамп сегодня также выступит с публичным заявлением по возвращении в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после того, как заседание завершится.