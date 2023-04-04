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Трамп не признал вину по 34 пунктам обвинения

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов, передает телеканал NBC. Подробности обвинительного заключения в сообщении не приводятся. 

В окружном суде Манхэттена Трампу были предъявлены официальные обвинения – это первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории. Ранее Трамп был арестован

Уточняется, что расследование было начато из-за скрытых платежей «за молчание» во время предвыборной кампании Трампа в 2016 г. Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000. 

По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.

Ранее по теме: В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам после суда над Трампом

Ожидается, что Трамп сегодня также выступит с публичным заявлением по возвращении в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида после того, как заседание завершится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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