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В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам после суда над Трампом

Ведомости

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о мошенничестве может спровоцировать волнения, но в Белом доме к ним подготовились. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», – отметила она (цит. по «РИА Новости»).

В Белом доме также отметили, что действующий президент США Джо Байден в курсе происходящего с Трампом, но эти события не находятся в центре его внимания. 

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп был арестован после того, как он прибыл к офису окружного суда Манхэттена. 4 апреля ему должны предъявить обвинения по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000.

По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.

Уточняется, что после официального предъявления обвинения это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.

Ранее по теме: Трампа арестовали перед предъявлением обвинений
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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