В Белом доме заявили о готовности к беспорядкам после суда над Трампом
Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о мошенничестве может спровоцировать волнения, но в Белом доме к ним подготовились. Об этом сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не буду отсюда вдаваться в обсуждение гипотетических сценариев. Скажу, что говорила на прошлой неделе: мы готовы», – отметила она (цит. по «РИА Новости»).
В Белом доме также отметили, что действующий президент США Джо Байден в курсе происходящего с Трампом, но эти события не находятся в центре его внимания.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп был арестован после того, как он прибыл к офису окружного суда Манхэттена. 4 апреля ему должны предъявить обвинения по делу о направлении скрытых платежей «за молчание» во время его предвыборной кампании 2016 г. Уточнялось, что речь шла о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс в размере $130 000.
По версии прокуратуры, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн передал деньги Дэниелс, чтобы «купить молчание» по поводу предполагаемой связи актрисы с Трампом в 2006 г. В 2018 г. следствие обратило внимание на то, что выплата была обозначена в документах как оплата юридических услуг за счет Trump Organization, что может расценивается как намеренный подлог финансовой документации. Всего в деле фигурируют около 30 эпизодов мошенничества в деловой сфере.
Уточняется, что после официального предъявления обвинения это будет первый случай уголовного преследования бывшего главы государства в американской истории.