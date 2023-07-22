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МИД Дании осудил акцию с сожжением Корана в Копенгагене

Ведомости

Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, заявило министерство иностранных дел Дании, комментируя сожжение Корана в Копенгагене, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других», – говорится в заявлении.

В министерстве назвали сожжение Корана провокационным актом, «который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами». Там напомнили, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом в Копенгагене подчеркивает, что страна поддерживает право на протест, но он должен оставаться мирным.

Полиция Копенгагена ранее сообщила, что в ходе акции у посольства Ирака в пятницу, 21 июля, была сожжена «книга», при этом не уточнялось, что уничтожили именно копию Корана. Манифестацию, как отмечается, организовала праворадикальнная группа «Датские патриоты».

20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля. Как сообщил представитель стокгольмской полиции в разговоре с AFP, полиция действительно дала разрешение на публичное собрание возле иракского посольства в Швеции, но не уточнил планы манифестантов. По информации СМИ, участники акции протеста в письме пояснили, что хотели бы сжечь Коран и флаг Ирака, передавал Al Arabiya. Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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