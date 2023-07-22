МИД Дании осудил акцию с сожжением Корана в Копенгагене
Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, заявило министерство иностранных дел Дании, комментируя сожжение Корана в Копенгагене, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Правительство Дании осуждает сожжение Корана. Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других», – говорится в заявлении.
В министерстве назвали сожжение Корана провокационным актом, «который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами». Там напомнили, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом в Копенгагене подчеркивает, что страна поддерживает право на протест, но он должен оставаться мирным.
Полиция Копенгагена ранее сообщила, что в ходе акции у посольства Ирака в пятницу, 21 июля, была сожжена «книга», при этом не уточнялось, что уничтожили именно копию Корана. Манифестацию, как отмечается, организовала праворадикальнная группа «Датские патриоты».
20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля. Как сообщил представитель стокгольмской полиции в разговоре с AFP, полиция действительно дала разрешение на публичное собрание возле иракского посольства в Швеции, но не уточнил планы манифестантов. По информации СМИ, участники акции протеста в письме пояснили, что хотели бы сжечь Коран и флаг Ирака, передавал Al Arabiya. Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.