МИД Дании осудил акцию с сожжением Корана в Копенгагене

20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля. Как сообщил представитель стокгольмской полиции в разговоре с AFP, полиция действительно дала разрешение на публичное собрание возле иракского посольства в Швеции, но не уточнил планы манифестантов. По информации СМИ, участники акции протеста в письме пояснили, что хотели бы сжечь Коран и флаг Ирака, передавал Al Arabiya. Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.