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Премьер-министру Израиля установили кардиостимулятор

Ведомости

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье, 23 июля, установили кардиостимулятор. Операция прошла успешно, сообщила Times of Israel.

Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре «Шиба» недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован из-за обезвоживания, ему имплантировали устройство для мониторинга сердца, напоминает газета. В больнице около 4 часов утра сообщили, что установка кардиостимулятора прошла успешно, Нетаньяху пока остается под наблюдением в отделении кардиологии. Ожидается, что 73-летнего политика выпишут уже сегодня, он чувствует себя хорошо, уточнили также в канцелярии премьер-министра.

По информации Times of Israel, неделю назад Нетаньяху был госпитализирован с жалобами на головокружение после поездки 14 июля к Галилейскому морю. Тогда политик сообщил, что провел несколько часов на солнце без головного убора и воды. Врачи провели серию обследований и обнаружили, что сердце премьер-министра «совершенно нормальное», однако было решено использовать устройство, которое следит за сердцем и предупреждает о нарушениях в его работе.

«Неделю назад они установили устройство для наблюдения. Это устройство запищало сегодня вечером и сказало, что мне нужен кардиостимулятор. Мне нужно сделать это уже сегодня вечером. Я чувствую себя превосходно, но я слушаюсь своих врачей», – говорил Нетаньяху в видеообращении.

По данным Times of Israel, обязанности премьер-министра во время операции Нетаньяху исполнял министр юстиции страны Ярив Левин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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