Премьер-министру Израиля установили кардиостимулятор

Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре «Шиба» недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован из-за обезвоживания, ему имплантировали устройство для мониторинга сердца, напоминает газета. В больнице около 4 часов утра сообщили, что установка кардиостимулятора прошла успешно, Нетаньяху пока остается под наблюдением в отделении кардиологии. Ожидается, что 73-летнего политика выпишут уже сегодня, он чувствует себя хорошо, уточнили также в канцелярии премьер-министра.