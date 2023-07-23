Премьер-министру Израиля установили кардиостимулятор
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в воскресенье, 23 июля, установили кардиостимулятор. Операция прошла успешно, сообщила Times of Israel.
Нетаньяху перенес операцию в медицинском центре «Шиба» недалеко от Тель-Авива. За неделю до этого премьер был госпитализирован из-за обезвоживания, ему имплантировали устройство для мониторинга сердца, напоминает газета. В больнице около 4 часов утра сообщили, что установка кардиостимулятора прошла успешно, Нетаньяху пока остается под наблюдением в отделении кардиологии. Ожидается, что 73-летнего политика выпишут уже сегодня, он чувствует себя хорошо, уточнили также в канцелярии премьер-министра.
По информации Times of Israel, неделю назад Нетаньяху был госпитализирован с жалобами на головокружение после поездки 14 июля к Галилейскому морю. Тогда политик сообщил, что провел несколько часов на солнце без головного убора и воды. Врачи провели серию обследований и обнаружили, что сердце премьер-министра «совершенно нормальное», однако было решено использовать устройство, которое следит за сердцем и предупреждает о нарушениях в его работе.
«Неделю назад они установили устройство для наблюдения. Это устройство запищало сегодня вечером и сказало, что мне нужен кардиостимулятор. Мне нужно сделать это уже сегодня вечером. Я чувствую себя превосходно, но я слушаюсь своих врачей», – говорил Нетаньяху в видеообращении.
По данным Times of Israel, обязанности премьер-министра во время операции Нетаньяху исполнял министр юстиции страны Ярив Левин.