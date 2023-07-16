Премьеру Израиля имплантировали устройство для мониторинга работы сердца

О том, что политик проходит обследование, сообщила 15 июля его канцелярия. Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шиба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, 73-летний Нетаньяху был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.