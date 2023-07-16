Премьеру Израиля имплантировали устройство для мониторинга работы сердца
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который накануне проходил обследование в больнице, имплантировали устройство для мониторинга работы сердца. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление больницы Шиба, куда доставили политика.
По данным издания, политика уже выписали из больницы. Медики отметили, что его сердце «в отличном состоянии», а устройство установили «для обычного мониторинга».
О том, что политик проходит обследование, сообщила 15 июля его канцелярия. Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шиба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, 73-летний Нетаньяху был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.