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Премьеру Израиля имплантировали устройство для мониторинга работы сердца

Ведомости

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который накануне проходил обследование в больнице, имплантировали устройство для мониторинга работы сердца. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на заявление больницы Шиба, куда доставили политика.

По данным издания, политика уже выписали из больницы. Медики отметили, что его сердце «в отличном состоянии», а устройство установили «для обычного мониторинга».

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О том, что политик проходит обследование, сообщила 15 июля его канцелярия. Там подтвердили, что Нетаньяху находится в больнице Шиба в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива. По данным израильских СМИ, 73-летний Нетаньяху был в сознании по пути в больницу, он направлялся в отделение неотложной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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