Столтенберг проведет заседание совета Украина - НАТО 26 июля

Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.