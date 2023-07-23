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Столтенберг проведет заседание совета Украина - НАТО 26 июля

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет 26 июля заседание совета Украина – НАТО по просьбе Киева. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря альянса сообщает телеканал RTBF.

Там уточнили, что цель встречи состоит в том, чтобы «проконсультироваться по последним событиям и обсудить транспортировку украинских зерновых через Черное море».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о телефонном разговоре с генсекретарем. Он обсудил со Столтенбергом «выполнение договоренностей, достигнутых в ходе вильнюсского саммита альянса, а также дальнейшие действия относительно интеграции Украины в НАТО». Кроме того, стороны поделились оценками ситуации в Черном море и рисков.

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Россия покинула зерновую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. В то же время президент РФ Владимир Путин отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе состоялось первое заседание совета Украина – НАТО. Предполагается, что в новом органе члены альянса и Киев «заседают в качестве равноправных членов» для «продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических устремлений Украины к членству в НАТО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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