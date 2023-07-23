МИД отверг обвинения Украины в разрушении собора в Одессе
У Киева нет никакого права апеллировать к законности, а повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести украинских властей и связано с работой ПВО ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она ответила главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе. Ранее сегодня министр в своем Twitter обвинил Россию в том, что она якобы причастна к повреждению собора.
«Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, повреждения Спасо-Преображенского собора «тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах». Ранее Минобороны РФ также заявило, что причиной разрушения могла быть работа ПВО.
Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине, считает представитель российского МИДа. «Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать «культурно охранять» исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», – добавила она.
Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы. Там заявили, что российские силы планируют удары высокоточным оружием «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», а поражение гражданских, а также объектов культурного и исторического наследия исключается.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.