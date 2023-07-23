МИД отверг обвинения Украины в разрушении собора в Одессе

Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине, считает представитель российского МИДа. «Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать «культурно охранять» исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», – добавила она.