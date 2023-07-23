Газета
Политика

МИД отверг обвинения Украины в разрушении собора в Одессе

Ведомости

У Киева нет никакого права апеллировать к законности, а повреждение Спасо-Преображенского собора в Одессе на совести украинских властей и связано с работой ПВО ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она ответила главе украинского МИДа Дмитрию Кулебе. Ранее сегодня министр в своем Twitter обвинил Россию в том, что она якобы причастна к повреждению собора.

«Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, повреждения Спасо-Преображенского собора «тоже на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах». Ранее Минобороны РФ также заявило, что причиной разрушения могла быть работа ПВО.

Ранее по теме: Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы

Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации на Украине, считает представитель российского МИДа. «Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать «культурно охранять» исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», – добавила она.

Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти города сообщили о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Минобороны отвергло обвинения Киева в ударе по храму Одессы. Там заявили, что российские силы планируют удары высокоточным оружием «на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации», а поражение гражданских, а также объектов культурного и исторического наследия исключается.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных